Pratantico | alleanza tra Proloco e Anap Confartigianato Tre progetti per i cittadini e un nuovo Playground nel 2026

Venerdì sera, a Pratantico, si è ufficializzata una collaborazione tra la Proloco locale e l’Anap di Confartigianato con la firma di un accordo di partnership. L’obiettivo è avviare tre progetti rivolti ai cittadini, tra cui lo sviluppo di percorsi formativi e servizi dedicati. Tra le iniziative previste ci sono anche la realizzazione di un nuovo Playground, che sarà completato entro il 2026.

Arezzo, 20 aprile 2026 – Venerdì sera la Proloco Pratantico e l’Anap di Confartigianato hanno siglato un accordo di partnership per realizzare percorsi formativi e servizi dedicati ai soci e a tutta la cittadinanza. Dopo i saluti del Segretario di Confartigianato Alessandra Papini e del Presidente di Anap Angelo Galletti, sono stati illustrati i servizi già attivi nella sede di via Tiziano e nelle sedi distaccate della provincia: patronato, assistenza fiscale e previdenziale, supporto socio-sanitario e consulenze rivolte in particolare alla terza età. La collaborazione partirà subito con tre progetti condivisi: - Prevenzione degli infortuni domestici: incontri pratici per individuare i rischi in casa e adottare abitudini sicure.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pratantico: alleanza tra Proloco e Anap Confartigianato. Tre progetti per i cittadini e un nuovo Playground nel 2026 Notizie correlate Confartigianato e Anap, a Carini un pranzo solidaleUn momento di condivisione, vicinanza e impegno sociale dedicato alle persone più fragili del territorio. Pensioni: a marzo le nuove aliquote Irpef, grazie all'impegno di Confartigianato e AnapArezzo, 25 febbraio 2026 – Pensioni: a marzo le nuove aliquote Irpef, grazie all'impegno di Confartigianato e Anap.