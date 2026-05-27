Numero1 Workshop torna a Milano | 150 imprenditori in aula per scrivere un libro con l’AI
Il 10 e 11 ottobre 2026 si è svolto a Milano un evento chiamato Numero1 Workshop, dedicato a imprenditori e professionisti. Durante le due giornate, circa 150 partecipanti si sono riuniti in aula per lavorare alla creazione di un libro, utilizzando strumenti di intelligenza artificiale. L'iniziativa segue un’edizione precedente tenutasi a maggio, che ha riscosso successo tra i partecipanti.
Dopo il successo dell’edizione del 23 e 24 maggio 2026, il 10 e 11 ottobre 2026 torna a Milano Numero1 Workshop, evento di riferimento in Italia per chi vuole trasformare le proprie competenze in un libro pubblicabile. Ideato e condotto da Giacomo Bruno, 150 partecipanti selezionati saranno pronti a imprimere la propria esperienza in un libro scritto con l’ intelligenza artificiale. Saranno due giorni intensivi in cui ogni imprenditore lavorerà su struttura, titolo, capitoli e prompt avanzati di AI per produrre contenuti long-form di alta qualità, integrando fin da subito le strategie di lancio e funnel marketing per posizionarsi come autorità nel proprio settore. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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