Comunicato Stampa | Numero1 | 150 libri in 2 giorni e 20 Autori Bestseller premiati

Notizia in breve

Un evento culturale si è concluso con una sala in piedi e 20 premi assegnati. Durante la manifestazione, sono stati venduti 150 libri in due giorni. Sono stati riconosciuti 20 autori considerati bestseller. La cerimonia si è svolta a Milano il 25 maggio 2026. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi su altri aspetti dell’evento.