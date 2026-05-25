Comunicato Stampa | Numero1 | 150 libri in 2 giorni e 20 Autori Bestseller premiati
Un evento culturale si è concluso con una sala in piedi e 20 premi assegnati. Durante la manifestazione, sono stati venduti 150 libri in due giorni. Sono stati riconosciuti 20 autori considerati bestseller. La cerimonia si è svolta a Milano il 25 maggio 2026. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi su altri aspetti dell’evento.
Milano, 25.05.2026 – Si è conclusa con una sala in standing ovation e 20 premiazioni La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Bruno Editore. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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