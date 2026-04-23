Firenze celebra il libro | torna il TAM Festival tra arte e workshop

A Firenze, il TAM Festival torna il 23 e 24 maggio presso la Biblioteca Pietro Thouar. Durante l’evento, editori provenienti da sette paesi europei presenteranno autoproduzioni editoriali e organizzeranno workshop dedicati a diverse tematiche. La manifestazione si concentra sulla promozione del libro e della cultura, offrendo agli appassionati un’occasione per scoprire nuove pubblicazioni e partecipare a incontri specializzati.

? Cosa sapere Il TAM Festival si tiene il 23 e 24 maggio presso la Biblioteca Pietro Thouar.. Editori di 7 paesi europei presentano autoproduzioni editoriali e workshop specialistici a Firenze.. Il 23 e il 24 maggio 2026, il chiostro della Biblioteca Pietro Thouar in Piazza Tasso a Firenze ospiterà la seconda edizione del TAM Festival, un evento focalizzato sul mondo delle autoproduzioni editoriali e dell’illustrazione indipendente. L’appuntamento fiorentino punta tutto sulla cura del dettaglio e sulla fisicità del libro. I piccoli e i grandi publisher presenti gestiscono ogni singola fase del progetto creativo, dando priorità alla ricerca grafica, alla forza illustrativa e alla qualità visiva dell’oggetto cartaceo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Firenze celebra il libro: torna il TAM Festival tra arte e workshop Notizie correlate ARTEVENTO Cervia torna con la 46ª edizione: il festival degli aquiloni celebra il dialogo tra arte e naturaCervia si prepara ad accogliere la 46ª edizione di ARTEVENTO, il festival internazionale dell’aquilone più longevo al mondo, che anche nel 2026... Terni celebra la Giornata mondiale del libro: tre appuntamenti alla Bct tra lettura, traduzione e arteIn occasione della Giornata mondiale del libro del 23 aprile, la Biblioteca comunale di Terni (Bct) propone un pomeriggio ricco di iniziative... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Giornata mondiale del libro: a Firenze un iris e un ingresso al museo per chi acquista nelle librerie indipendenti; Giornata mondiale del libro; Firenze, città che legge: tra riscoperta di sé, famiglia e voglia di bellezza; Cocktails in Florence: la guida definitiva ai migliori cocktail bar di Firenze. Giornata mondiale del libro: a Firenze un iris in omaggio e ingresso gratis in due musei per chi compra nelle librerie indipendentiA Firenze il 23 aprile acquistando un libro nelle librerie indipendenti si riceve un iris e un ingresso gratuito ai musei. greenme.it Per la giornata del libro chi compra nelle librerie indipendenti di Firenze riceve un irisUn libro, un fiore e la grande arte dei musei civici. In occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore (istituita dall'UNESCO il 23 ... gonews.it ArezzoTv. . Premio giornalistico “Estra per lo Sport: l’energia delle Buone Notizie”. A Firenze, l’ottava edizione celebra il giornalismo sportivo come racconto di valore sociale. - facebook.com facebook