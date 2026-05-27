nume academy il festival della classica

Il Festival della classica si svolge ad Arezzo il 27 maggio 2026, con una serie di concerti che vedono protagonisti interpreti di grande livello e star ospiti. La rassegna include anche giovani talenti già affermati, con programmi che spaziano tra musica da camera, recital e performance speciali. La manifestazione si concentra sulla qualità dell’esecuzione e sulla varietà delle proposte musicali.

Arezzo, 27 maggio 2026 – Super interpreti e guest star, giovani talenti già lanciatissimi, musica da camera, recital e concerti speciali. A Cortona con Nume Academy & Festival le eccellenze della musica classica invadono la città, dando vita a un’esperienza che oggi si presenta come una delle più originali nel panorama italiano, per pregio, glamour e progettualità. Così il suono degli archi riecheggia nei vicoli del centro storico, tra i chiostri, il Teatro e la valle che si apre verso il Lago Trasimeno; le lingue del mondo s’incrociano e l’entusiasmo sale tra i 13 brillanti giovani studenti di viola, violino e violoncello selezionati su oltre 350 domande, giunte anche quest’anno da tutto il mondo per Masterclass di Alta Formazione, completamente gratuite anche nell’ospitalità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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NUME FESTIVAL 2026

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