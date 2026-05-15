Cortona ospita la NUME Academy | musica classica tra i suoi vicoli

A Cortona si svolge la NUME Academy, un evento dedicato alla musica classica che si svolge tra i vicoli del centro storico. Sono stati selezionati tredici musicisti tra 350 candidati provenienti da diverse parti del mondo. L’ex Convento di Sant’Agostino sarà utilizzato come sede del centro musicale, dove si terranno concerti e attività di formazione. La manifestazione coinvolge artisti di varie nazionalità e mira a valorizzare il patrimonio culturale locale attraverso la musica.

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