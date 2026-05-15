Cortona ospita la NUME Academy | musica classica tra i suoi vicoli
A Cortona si svolge la NUME Academy, un evento dedicato alla musica classica che si svolge tra i vicoli del centro storico. Sono stati selezionati tredici musicisti tra 350 candidati provenienti da diverse parti del mondo. L’ex Convento di Sant’Agostino sarà utilizzato come sede del centro musicale, dove si terranno concerti e attività di formazione. La manifestazione coinvolge artisti di varie nazionalità e mira a valorizzare il patrimonio culturale locale attraverso la musica.
? Punti chiave Chi sono i tredici musicisti selezionati tra 350 candidati mondiali?. Come trasformeranno l'ex Convento di Sant'Agostino in un centro musicale?. Quali grandi interpreti internazionali parteciperanno ai concerti nel borgo?. Perché il festival coinvolgerà le scuole con laboratori di liuteria?.? In Breve Fase preparatoria dal 27 maggio con tredici studenti selezionati su 350 candidati mondiali.. Masterclass gratuite presso l'ex Convento di Sant'Agostino con docenti Juilliard e Yale.. Programma NUME Risonanze con laboratori di liuteria e attività per le scuole locali.. Ospiti internazionali includono Robert Levin, Torleif Thedéen, Nikolaj Znaider e Lars Anders Tomter. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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