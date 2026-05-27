Alle 21 di martedì, un incontro tra esponenti di Forza Italia e il senatore Pichetto si è concentrato sulla legge sul nucleare. Durante la riunione, è stato deciso di assumersi la responsabilità di portare avanti la proposta in nome di Berlusconi. La discussione ha riguardato la strategia politica e l’attribuzione della paternità del progetto. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, né sono stati comunicati dettagli sui passaggi successivi.

“Dobbiamo intestarci il ritorno all’energia nucleare”. Sono passate da poco le 21 di martedì e il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin interviene alla riunione di gruppo settimanale di Forza Italia voluta dal capogruppo Enrico Costa per parlare proprio della nuova legge delega sul nucleare. Un testo che è arrivato in aula e sarà approvato nelle prossime settimane ma su cui Forza Italia, con il nuovo corso di Marina Berlusconi, vuole mettere il cappello. L’apertura delle centrali nucleari fu una storica battaglia di Silvio Berlusconi ma fu bocciata nel 2011 con un referendum popolare. Martedì Pichetto si è presentato di fronte ai deputati con 7 slides per spiegare perché il nucleare di nuova generazione è “pulito, sicuro, non costoso”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nucleare, la riunione di Forza Italia con Pichetto: “Intestiamoci la legge in nome di Berlusconi”

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