Nucleare in Italia Pichetto | Lo avremo verso la metà del prossimo decennio

Da lapresse.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha affermato che il nucleare in Italia sarà una realtà entro la metà del prossimo decennio. La dichiarazione è stata rilasciata durante il convegno “Sustainable Economy Forum” che si sta svolgendo a San Patrignano. Nessuna altra informazione o dettaglio è stato fornito riguardo alle tappe o alle modalità di sviluppo del progetto.

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“Il  Nucleare  in Italia lo avremo “verso la metà del prossimo decennio”. A dirlo oggi il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin a margine del convegno “Sustainable Economy Forum” in corso a San Patrignano. “Credo che, visto che stiamo parlando di un nuovo  Nucleare  – afferma Pichetto – quello che non vede più le grandi centrali ma i cosiddetti small reactors, che sono i primi in fase di sperimentazione a livello mondiale, e prima di arrivare all’industrializzazione del sistema, cosa cui mira anche l’Italia con la società creata da Enel, Leonardo e Ansaldo  Nucleare, andiamo a ragionare sul fine di questo decennio, inizio del 2030, per cominciare il ragionamento, e quindi guardiamo al 2034, ed essere ottimisti”.🔗 Leggi su Lapresse.it

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