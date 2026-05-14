Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha affermato che il nucleare in Italia sarà una realtà entro la metà del prossimo decennio. La dichiarazione è stata rilasciata durante il convegno “Sustainable Economy Forum” che si sta svolgendo a San Patrignano. Nessuna altra informazione o dettaglio è stato fornito riguardo alle tappe o alle modalità di sviluppo del progetto.

“Il Nucleare in Italia lo avremo “verso la metà del prossimo decennio”. A dirlo oggi il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin a margine del convegno “Sustainable Economy Forum” in corso a San Patrignano. “Credo che, visto che stiamo parlando di un nuovo Nucleare – afferma Pichetto – quello che non vede più le grandi centrali ma i cosiddetti small reactors, che sono i primi in fase di sperimentazione a livello mondiale, e prima di arrivare all’industrializzazione del sistema, cosa cui mira anche l’Italia con la società creata da Enel, Leonardo e Ansaldo Nucleare, andiamo a ragionare sul fine di questo decennio, inizio del 2030, per cominciare il ragionamento, e quindi guardiamo al 2034, ed essere ottimisti”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Nucleare in Italia, Pichetto: “Lo avremo verso la metà del prossimo decennio”

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Nucleare in italia dal dire al fare - Mercoledì, 10 Dicembre 2025

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Grazie al grande lavoro del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, il nucleare in Italia è sempre più vicino. Continuiamo così. x.com

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