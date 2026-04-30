Nella giornata di oggi, un incontro tra esponenti di Forza Italia ha affrontato la questione della legge sul fine vita, in risposta alla richiesta avanzata dalla famiglia Berlusconi. La proposta è quella di superare il veto di Fratelli d’Italia, con l’obiettivo di riaccendere il dibattito parlamentare sul tema dei diritti dei pazienti in fase terminale. La discussione si inserisce nel quadro di una strategia volta a presentare un nuovo orientamento del partito sulla questione.

Una spinta sulla legge sul fine vita. Come chiede la famiglia Berlusconi che, dopo la sconfitta referendaria, vuole dare un nuovo volto a Forza Italia sul tema dei diritti. È questo l’esito della prima riunione “tematica” dei deputati di Forza Italia organizzata mercoledì sera dal nuovo capogruppo alla Camera Enrico Costa. Alla riunione che si è tenuta nella sala Colletti della Camera (nonostante qualche lavoro di ristrutturazione ancora da completare) oltre a Costa erano presenti anche la capogruppo azzurra al Senato Stefania Craxi e il senatore Pierantonio Zanettin, relatore del provvedimento nelle commissioni Giustizia e Affari Sociali di Palazzo Madama.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fine vita, la riunione di Forza Italia per spingere la legge chiesta dai Berlusconi: “Fdi tolga il veto”

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