Nuburu acquisisce il 70% di Tekne | piano da 565 milioni di ricavi e 370 nuovi posti di lavoro

Nuburu Inc. ha firmato un accordo definitivo per acquisire il 70% di Tekne Spa, azienda di Ortona nel settore dell’ingegneria della difesa e dei veicoli. L’operazione prevede un investimento da 565 milioni di euro e porterà alla creazione di 370 nuovi posti di lavoro. Nuburu si occupa di difesa e sicurezza dual use e l’acquisizione riguarda la maggioranza della società specializzata in progettazione e allestimento di veicoli.

Nuburu Inc., società attiva nel settore Difesa e Sicurezza dual use, ha annunciato la firma dell’accordo definitivo e vincolante per l’acquisizione del 70% di Tekne Spa, azienda con sede operativa a Ortona specializzata nell’ingegneria della difesa e nella progettazione e allestimento di veicoli. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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