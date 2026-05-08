MM approva il bilancio 2025 | ricavi a 370 milioni e 200 nuovi assunti

L'assemblea degli azionisti di MM spa ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2025. La società, controllata dal comune di Milano, ha registrato ricavi per circa 370 milioni di euro, con un incremento del 15% rispetto all'anno precedente. Nel corso dell'anno, sono stati assunti circa 200 nuovi dipendenti, mentre sono stati avviati nuovi investimenti.

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Numeri in crescita e nuovi investimenti per MM spa. L'assemblea degli azionisti della società partecipata dal comune di Milano ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2025, che si chiude con ricavi per 369,6 milioni di euro, un aumento del 15% rispetto all'anno precedente. L'utile netto si.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Parmigiano Reggiano, l'assemblea approva il bilancio: ricavi per oltre 59 milioni di euroL’Assemblea Generale dei Consorziati del Parmigiano Reggiano, tenutasi oggi, mercoledì 25 marzo, presso l’Auditorium Paganini di Parma, ha approvato... Amg Gas, positivo il bilancio 2025: ricavi per 92 milioni, utile netto di oltre 5 milioniL’assemblea di Amg Gas ha approvato il bilancio 2025 che si è chiuso con ricavi a 92 milioni di euro, Ebitda (indicatore finanziario che misura la... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Cbi Società Benefit approva il bilancio 2025 e rivela utili del +14%; Giovedì 30 aprile è convocato il Consiglio comunale. MM approva il bilancio 2025: ricavi a 370 milioni e 200 nuovi assuntiPrimo bilancio da società benefit per la partecipata comunale che gestisce servizio idrico, case popolari e verde pubblico ... milanotoday.it MM, approvato il bilancio: ricavi a 369,6 milioni e investimenti record nel servizio idrico e nei trasportiRicavi a 369,6 milioni e investimenti record nel servizio idrico e nei trasporti: la MM Spa accelera su welfare abitativo e sostenibilità ambientale nel suo primo esercizio come società benefit ... affaritaliani.it 3^ COMMISSIONE REGIONE BASILICATA APPROVA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE GRATUITO A FAVORE DEL PERSONALE COMPARTO DIFESA E SICUREZZA, SODDISFAZIONE USIM (UNIONE SINDACAL - facebook.com facebook Cassano approva il colpo Jones e elogia la forza e la qualità dell'Inter x.com