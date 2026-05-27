NT srl flessibilità e personalizzazione per i clienti

NT srl realizza soluzioni software su misura per le aziende, offrendo servizi di personalizzazione e flessibilità. La società opera nel settore informatico, con una presenza significativa in Toscana e su scala nazionale. Si occupa di sviluppare programmi complessi adattandoli alle esigenze specifiche di ogni cliente, garantendo un'ampia possibilità di personalizzazione. La sua attività si concentra sulla creazione di soluzioni software che rispondano alle richieste personalizzate delle imprese.

NT srl è una realtà di spicco nel panorama informatico toscano e nazionale, nota per la sua capacità di personalizzare soluzioni software complesse per le aziende.Come spiega l'amministratore Nunzio Di Sarli, l'azienda si distingue nel settore per una partnership strategica di alto livello: «Siamo dei top partner Zucchetti. Rivendiamo un prodotto gestionale ERP destinato fondamentalmente alle aziende, quindi molto focalizzato sulla loro tipologia di lavoro,in base alle necessità che ognuna di esse presenta». Questa collaborazione, consolidata nel tempo, rappresenta una pietra miliare per la società: «Siamo partner Zucchetti dal 2017, ma esistiamo come società informatica dal 2008». 🔗 Leggi su Lanazione.it

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