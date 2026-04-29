A causa delle recenti alluvioni nel territorio, centinaia di persone indigene provenienti da Palumpa e Nauiyu sono state trasferite presso il Batchelor Institute. Gli sfollati, colpiti dall’emergenza, si trovano ora in un campo di detenzione temporaneo. La decisione è stata presa in seguito alle condizioni meteorologiche avverse che hanno reso inagibile la loro residenza abituale. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità locali.

? Cosa sapere Centinaia di indigeni di Palumpa e Nauiyu sono trasferiti presso il Batchelor Institute.. Le restrizioni e la sorveglianza al centro sollevano critiche sulla dignità dei residenti.. Dopo che il fiume Daly ha raggiunto la quota record di 23,93 metri a marzo, centinaia di persone appartenenti alle comunità indigene di Palumpa e Nauiyu sono state trasferite presso strutture del Batchelor Institute, vivendo in condizioni descritte come simili a un campo di detenzione. La stagione delle piogge più violenta mai registrata ha costretto le famiglie dei territori remoti del Northern Territory a fuggire dalle proprie abitazioni per la seconda volta in soli ventotto giorni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alluvioni nel NT: sfollati indigeni vivono in un campo di detenzione

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