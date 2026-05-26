Automotive Dealer Day 2026 | il punto di vista di Emanuele Mantovani Amministratore Star Car Srl e Mantovani Srl e Umberto Balestrieri Direttore commerciale usato e socio di Star Car Srl
All’Automotive Dealer Day 2026, Emanuele Mantovani, amministratore di Star Car Srl e Mantovani Srl, e Umberto Balestrieri, direttore commerciale usato e socio di Star Car Srl, hanno partecipato a un confronto sull’evoluzione del settore automotive. Sono stati discussi temi come innovazione, digitalizzazione e strategie di comunicazione rivolte al cliente. L’evento ha riunito operatori del settore per analizzare le tendenze e le sfide future nel mercato automobilistico.
Un’occasione di confronto dedicata all’evoluzione del settore automotive, tra innovazione, digitalizzazione e strategie di comunicazione sempre più orientate al cliente. Ecco i temi principali e gli approfondimenti emersi dalle nostre interviste. 🔗 Leggi su Today.it
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