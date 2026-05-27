Novara si trasforma in una ludoteca a cielo aperto | torna Boom il festival dedicato ai bambini

Novara si prepara a trasformarsi in una grande ludoteca a cielo aperto. Sabato 30 e domenica 31 maggio torna "Boom - Il festival dei bambini", la manifestazione dedicata alle nuove generazioni che giunge quest'anno alla sua settima edizione. L'evento, promosso dall'assessorato alla Cultura del. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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