Riaprire al gas russo? Meloni al Fatto | Capisco la posizione di De Scalzi ma spero che nel 2027 non ci sia da discuterne perché ci sarà la pace

Giorgia Meloni ha commentato le dichiarazioni di un alto dirigente energetico riguardo alla possibile riapertura al gas russo. L’amministratore delegato di una grande azienda del settore ha chiesto di mantenere il bando europeo sui 20 miliardi di gas naturale liquefatto proveniente dalla Russia, in vigore dal 2027. La premier ha espresso la speranza che entro quella data si possa parlare di pace e che non sia necessario affrontare nuovamente questa questione.

Giorgia Meloni non poteva ignorare le dichiarazioni dell’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, che ha chiesto di non sospendere il bando europeo sui 20 miliardi di gas naturale liquefatto che viene dalla Russia e che scatterà dal 1 gennaio 2027. E decide di prendere tempo. Perché non si tratta solo di una questione economica, ma soprattutto politica: sarebbe la prima riapertura al gas russo da parte dell’Ue. “Descalzi è un operatore del settore”, ha risposto la presidente del Consiglio a una domanda de Ilfattoquotidiano.it, capisco il suo punto di vista, “io continuo a sperare che quando il problema dovesse porsi noi saremo riusciti” a raggiungere la “pace in Ucraina”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Riaprire al gas russo? Meloni al Fatto: “Capisco la posizione di De Scalzi, ma spero che nel 2027 non ci sia da discuterne perché ci sarà la pace” Sanremo, Carlo Conti sostituito da Stefano De Martino nel 2027? "Spero ci sia qualcun altro più giovane"Carlo Conti sta lavorando assiduamente per ultimare i preparativi del Festival di Sanremo 2026, che si svolgerà da martedì 24 a sabato 28 febbraio. L’ad di Eni Descalzi chiede al governo di riaprire al gas russo nella settimana in cui Meloni riceve Zelensky (che dall’Ue vuole la linea dura)Le parole dell’appena riconfermato amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, sulla necessità di “sospendere il bando che scatterà il primo...