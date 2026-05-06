E fa il primo discorso politico della serata: «Il nostro Paese sta vivendo un impoverimento culturale. Mi dispiace che si debba arrivare a umiliare un'intera categoria per ricordarci che esistono lavoratrici e lavoratori dello spettacolo che per me sono una famiglia». Poi: «Non capisco perché ci siamo lasciati abbrutire e umiliare invece di essere indomiti». Alla fine dedica il premio ai suoi genitori: «Mi hanno insegnato l'amore e l'arte». Sul red carpet, poco prima, aveva già detto la stessa cosa con parole diverse: «Sono felice di essere qua stasera ma vengo con il cuore pesante, sapendo che ci sono delle persone qua fuori e noi siamo qua dentro».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Matilda De Angelis: «Non capisco perché ci siamo lasciati abbrutire e umiliare invece di essere indomiti»

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