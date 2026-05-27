Novak Djokovic imbestialito nella calura asfissiante del Roland Garros | Non hanno rispetto

Durante la partita contro Royer al Roland Garros, Novak Djokovic si è lamentato del comportamento del pubblico. In un match giocato in condizioni di calura intensa, il tennista ha affermato che il pubblico non dimostrava rispetto. Le sue parole sono state pronunciate in modo acceso, riflettendo la frustrazione per le reazioni degli spettatori durante l’incontro.

Novak Djokovic si è lamentato per il comportamento del pubblico al Roland Garros, nella partita con Royer giocata in condizioni complicate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Novak Djokovic and Sascha Zverev practice session on Philippe-Chatrier | Roland-Garros 2026

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