L' afa record miete vittime in Europa ' notti tropicali' da Londra a Parigi Effetti anche sul Roland Garros
Un’ondata di caldo record sta colpendo l’Europa, con notti tropicali registrate da Londra a Parigi e temperature estreme anche durante il giorno. Questo caldo, insolito per maggio, sta causando le prime vittime e ha influenzato eventi come il torneo di tennis Roland Garros, dove le condizioni climatiche sono state particolarmente difficili. Le temperature elevate si sono fatte sentire anche nelle ore notturne, rendendo le notti più calde di quanto si sia mai visto in passato in queste zone.
Un caldo mai visto a memoria d'uomo, a maggio, e raramente anche in piena estate a queste latitudini: con notti quasi tropicali e giornate talmente opprimenti da iniziare a mietere le prime vittime. E' lo scenario dell'ondata di afa fuori stagione abbattutasi da domenica su vari Paesi europei, dall'Italia, alla Francia, fino a nazioni più nordiche come l'Olanda o come le isole britanniche (solitamente al riparo da certi sbalzi continentali). Un fenomeno meteorologico senza precedenti, segnato da temperature record, che riempie parchi e spiagge di atmosfere da vacanze anticipate. Ma suscita soprattutto disagi, allarmi e conseguenze talora fatali. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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