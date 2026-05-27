L' afa record miete vittime in Europa ' notti tropicali' da Londra a Parigi Effetti anche sul Roland Garros

Notizia in breve

Un’ondata di caldo record sta colpendo l’Europa, con notti tropicali registrate da Londra a Parigi e temperature estreme anche durante il giorno. Questo caldo, insolito per maggio, sta causando le prime vittime e ha influenzato eventi come il torneo di tennis Roland Garros, dove le condizioni climatiche sono state particolarmente difficili. Le temperature elevate si sono fatte sentire anche nelle ore notturne, rendendo le notti più calde di quanto si sia mai visto in passato in queste zone.