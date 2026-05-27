Le temperature in Liguria raggiungono i 32°C, con notti che si preannunciano tropicali, rendendo difficile il riposo nelle aree costiere. Si attende l’arrivo di temporali che potrebbero abbassare i valori di caldo, anche se ancora non è stata prevista una data precisa. Le giornate calde e le notti calde persistono, influenzando le condizioni climatiche della regione.

? Punti chiave Come influenzeranno le notti tropicali il riposo nelle città costiere?. Quando arriveranno i primi temporali per spezzare l'ondata di caldo?. Dove colpiranno con più intensità i rovesci previsti per venerdì?. Perché il Levante rischia più instabilità rispetto al Ponente?.? In Breve Temperature interne fino a +32°C e minime costiere tra +20°C e +24°C.. Notti tropicali con termometri sopra i +1920°C nelle zone litoranee.. Venerdì 29 maggio possibili temporali nel Levante, Tigullio e zona dello Spezzino.. Aumento umidità e afa per i cittadini nei centri abitati meno ventilati.. Il promontorio anticiclonico che domina il Mediterraneo occidentale mantiene la Liguria sotto un’ondata di caldo eccezionale, con temperature che restano elevate per tutta la settimana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liguria sotto l’afa: termometri a 32°C e notti tropicali in arrivo

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