Etta torna con un nuovo album e un tour Nei club il rock è ancora confronto

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Patty Pravo, 60 anni di carriera: nuovo album, presentazione nei musei e tour. L’artista a SANREMO con OPERAPatty Pravo celebra 60 anni di carriera: del nuovo album al ritorno a Sanremo Patty Pravo celebra 60 anni di carriera: un percorso artistico tra i...

Francesco De Gregori, da venerdì 23 gennaio il tour dedicato all’album “Rimmel” prosegue nei club di tutta ItaliaUn’occasione unica per riascoltare live un album che ha segnato la storia della musica.