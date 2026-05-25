Paola Turci | Amore a dismisura è il nuovo album in uscita venerdì 2 ottobre

Da romadailynews.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Venerdì 2 ottobre uscirà il nuovo album di inediti di Paola Turci intitolato “Amore a dismisura”. Prima dell’uscita, il brano “Vita mia” è stato presentato come singolo di anticipazione. L’album segue una serie di lavori precedenti e contiene nuove canzoni inedite. La cantante ha condiviso dettagli sulla pubblicazione attraverso i suoi canali ufficiali. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sul contenuto o sulla produzione del disco.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

PAOLA TURCI  ANTICIPATO DAL SINGOLO “VITA MIA”   IL NUOVO ALBUM DI INEDITI   “AMORE A DISMISURA”  ESCE IL 2 OTTOBRE  ATTIVO DA OGGI IL PREORDER  L’ALBUM SARÀ DISPONIBILE IN DOWNLOAD DIGITALE, CD E IN FORMATO VINILE CON COPERTINA ALTERNATIVA IN EDIZIONE LIMITATA   Paola Turci, dopo aver inaugurato questo nuovo capitolo discografico con il singolo “Vita mia”, annuncia oggi “Amore a dismisura”, il suo nuovo album in uscita venerdì 2 ottobre (BMG). Attivo da oggi il preorder. A sette anni dall’ultimo progetto discografico, in “Amore a dismisura” la cantautrice, da sempre capace di raccontare emozioni profonde con uno sguardo lucido e personale, porta alla luce quelle sfaccettature dell’amore e delle sue implicazioni che non sempre sono facili da delineare. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

paola turci amore a dismisura 232 il nuovo album in uscita venerd236 2 ottobre
© Romadailynews.it - Paola Turci: “Amore a dismisura” è il nuovo album in uscita venerdì 2 ottobre
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

“Amore a dismisura”, il nuovo album di Paola Turci dal 2 ottobreIl nuovo album di Paola Turci, intitolato “Amore a dismisura”, sarà disponibile dal 2 ottobre.

Leggi anche: “Vita Mia”, il nuovo singolo di Paola Turci in uscita il 15 maggio

Temi più discussi: Paola Turci: Fu Francesca Pascale a corteggiarmi. Ora non ci parliamo più: lei dal giorno uno ha mandato avanti gli avvocati. E io non ho più rivisto il mio cane Lupo; Paola Turci: La relazione con Francesca Pascale era tossica, lei dal giorno uno ha mandato avanti i suoi avvocati; Paola Turci parla di Pascale: Oggi eviterei di averci a che fare. Ha violato l'accordo di riservatezza, ci parliamo solo tramite legali; Paola Turci torna sulla fine dell’unione civile con Francesca Pascale: Non siamo amiche.

paola turci paola turci amore aAmore a dismisura: Paola Turci annuncia il suo nuovo album in uscita il 2 ottobreGli aggiornamenti di oggi dalla Redazione Spettacoli ROMA (ITALPRESS) – Paola Turci annuncia Amore a dismisura, il suo nuovo album in uscita venerdì 2 ottobre (BMG). A sette anni dall’ultimo progett ... ticinonotizie.it

Amore a dismisura, il nuovo album di Paola Turci dal 2 ottobreMILANO - Paola Turci, dopo aver inaugurato un nuovo capitolo discografico con il singolo Vita mia, annuncia oggi Amore a dismisura, il suo nuovo album ... lopinionista.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web