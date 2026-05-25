Venerdì 2 ottobre uscirà il nuovo album di inediti di Paola Turci intitolato “Amore a dismisura”. Prima dell’uscita, il brano “Vita mia” è stato presentato come singolo di anticipazione. L’album segue una serie di lavori precedenti e contiene nuove canzoni inedite. La cantante ha condiviso dettagli sulla pubblicazione attraverso i suoi canali ufficiali. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sul contenuto o sulla produzione del disco.

PAOLA TURCI ANTICIPATO DAL SINGOLO “VITA MIA” IL NUOVO ALBUM DI INEDITI “AMORE A DISMISURA” ESCE IL 2 OTTOBRE ATTIVO DA OGGI IL PREORDER L’ALBUM SARÀ DISPONIBILE IN DOWNLOAD DIGITALE, CD E IN FORMATO VINILE CON COPERTINA ALTERNATIVA IN EDIZIONE LIMITATA Paola Turci, dopo aver inaugurato questo nuovo capitolo discografico con il singolo “Vita mia”, annuncia oggi “Amore a dismisura”, il suo nuovo album in uscita venerdì 2 ottobre (BMG). Attivo da oggi il preorder. A sette anni dall’ultimo progetto discografico, in “Amore a dismisura” la cantautrice, da sempre capace di raccontare emozioni profonde con uno sguardo lucido e personale, porta alla luce quelle sfaccettature dell’amore e delle sue implicazioni che non sempre sono facili da delineare. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Paola Turci: “Amore a dismisura” è il nuovo album in uscita venerdì 2 ottobre

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“Amore a dismisura”, il nuovo album di Paola Turci dal 2 ottobreIl nuovo album di Paola Turci, intitolato “Amore a dismisura”, sarà disponibile dal 2 ottobre.

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