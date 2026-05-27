Note di pace e inclusione gli alunni del Comprensivo 2 in concerto a piazza San Giustino
Venerdì 5 giugno, alle 16:30, piazza San Giustino ha ospitato l’evento musicale organizzato dall’Istituto Comprensivo 2 di Chieti, intitolato “Note di pace e inclusione”. Gli alunni del comprensivo hanno partecipato a un concerto pubblico, portando musica e messaggi di solidarietà nel centro cittadino. L’iniziativa ha visto la partecipazione di studenti e insegnanti, e si è svolta all’aperto, in una cornice di condivisione.
Un pomeriggio all’insegna della musica, dell’inclusione e della condivisione nel cuore della città. Venerdì 5 giugno, a partire dalle ore 16:30, piazza San Giustino ospiterà “Note di pace e inclusione”, l’evento musicale organizzato dall’Istituto Comprensivo 2 di Chieti.La manifestazione vedrà. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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