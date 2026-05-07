Fabrizio Moro è la star del Maggio Teatino | concerto gratuito in piazza San Giustino per la festa del patrono

Fabrizio Moro sarà il protagonista di un concerto gratuito in piazza San Giustino a Chieti, organizzato per l’inaugurazione del Maggio Teatino 2026. L’evento è stato annunciato questa mattina dal Comune durante la conferenza stampa dedicata alle manifestazioni patronali in onore di San Giustino. La performance si terrà in piazza e rappresenta l’evento di apertura del cartellone delle celebrazioni.

Un concerto gratuito di Fabrizio Moro in piazza San Giustino per inaugurare il Maggio Teatino 2026. È il grande evento annunciato questa mattina dal Comune di Chieti nel corso della conferenza stampa di presentazione del cartellone delle manifestazioni patronali dedicate a San Giustino.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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