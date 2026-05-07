Fabrizio Moro apre il Maggio Teatino | concerto gratuito in piazza San Giustino per la festa del patrono

Fabrizio Moro si esibirà gratuitamente in piazza San Giustino, a Chieti, per l’apertura del Maggio Teatino 2026. L’evento è stato annunciato questa mattina dal Comune durante la conferenza stampa dedicata alla presentazione del cartellone delle manifestazioni in onore di San Giustino. La serata rappresenta il primo appuntamento della serie di eventi previsti per le celebrazioni patronali nella città.

Un concerto gratuito di Fabrizio Moro in piazza San Giustino per inaugurare il Maggio Teatino 2026. È il grande evento annunciato questa mattina dal Comune di Chieti nel corso della conferenza stampa di presentazione del cartellone delle manifestazioni patronali dedicate a San Giustino.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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