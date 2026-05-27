Nostalgia anni 2000 | Zara lancia la borsa che imita la console PSP

Zara ha lanciato una borsa che riproduce l'aspetto della console Sony PSP degli anni 2000. La borsa è stata progettata con dettagli che richiamano il design originale, ma non è una console funzionante. La produzione della borsa si basa sull’estetica e non sulla funzionalità di contenere una vera PSP. La scelta del design si ispira alla console portatile, simbolo di quegli anni, senza specificare se possa effettivamente contenere una vera console.

? Domande chiave Come fa una borsa a contenere una vera console originale?. Perché Zara ha scelto proprio il design della Sony PSP?. Quanto spazio interno offre effettivamente questo accessorio da spalla?. Quali altri oggetti tecnologici potrebbero diventare i prossimi trend fashion?.? In Breve Prezzo di 22,95 euro disponibile online e nei negozi fisici in Italia.. Dimensioni dell'accessorio pari a 11x20x5 cm con spazio per console e alimentatore.. Design replica fedelmente la console PSP 1000 uscita originariamente nel 2004.. Materiali utilizzati includono TPU, silicone e poliestere per simulare l'hardware originale.. ZARA lancia sul mercato una borsa a tracolla che riproduce fedelmente la console PSP 1000, un oggetto iconico uscito nel 2004, vendendola al prezzo di 22,95 euro sia online che nei punti vendita fisici in Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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