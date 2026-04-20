La Kodak FZ55 è una fotocamera compatta digitale molto richiesta, apprezzata per la sua estetica ispirata agli anni 2000 e la semplicità d'uso. È diventata popolare tra chi cerca uno strumento pratico per scattare foto di qualità senza troppe complicazioni. Sul mercato si distingue per il suo design retrò e le funzionalità di base, che la rendono adatta a utenti di ogni livello.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. C'è un paradosso silenzioso che la macchina fotografica Kodak FZ55 ha reso visibile meglio di qualunque analisi di mercato. Tutti abbiamo in tasca uno smartphone capace di produrre immagini che un fotografo professionista del 2005 avrebbe venduto l'anima per ottenere, eppure sempre più persone stanno cercando deliberatamente qualcosa di meno. Meno nitidezza, meno ottimizzazione, meno perfezione computazionale. Qualcosa che bruci un po' le alte luci, che saturi i colori in modo non del tutto controllato, che restituisca quella qualità piatta e diretta del flash incorporato.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - La Kodak FZ55 è la digitale compatta che ora tutti vogliono per fare le perfette foto anni 2000

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