Recentemente, Zara Larsson ha portato di nuovo in auge lo stile ispirato a Lisa Frank, caratterizzato da colori vivaci, glitter e immagini di delfini. La cantante ha mostrato un cambio di tendenza rispetto alle mode minimaliste e alle tonalità neutre che avevano dominato negli ultimi tempi. Questo ritorno al caos cromatico segna un passaggio netto rispetto alle scelte di stile più sobrie e sofisticate di recente.

C’è stato un momento preciso in cui tutto ha switchato: basta clean girl, basta palette neutre, basta quiet luxury. Adesso è overload visivo, colori sparati, stampe che non chiedono permesso. E dentro questo shift, un nome gira ovunque: Zara Laon. La sua era Midnight Sun non è solo musica—è un’estetica completa, costruita su cristalli, makeup glossy e una palette che sembra uscita direttamente da un quaderno anni 2000. Risultato: revival totale di Lisa Frank. Ma versione 2026. Lisa Frank core is back: il caos colorato anni 2000 domina nel beauty (grazie a Zara Laon). Non è partito da una sfilata o da una maison, ma è partito da TikTok. Il meme virale di Symphony —con delfini saturi e caption drammatiche—ha fatto da ponte visivo tra internet culture e immaginario Lisa Frank.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Zara Larsson ha riacceso la Lisa Frank era: glitter, delfini e caos cromatico sono tornati (e non è nostalgia soft)

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