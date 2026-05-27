NorthStar and QSA Global Announce Multi-Year Strategic Partnership to Strengthen Actinium-225 Supply Chain for Targeted Alpha Therapies
NorthStar e QSA Global hanno annunciato una partnership strategica pluriennale per rafforzare la catena di approvvigionamento dell’actinio-225, un isotopo utilizzato nelle terapie mirate con alfa. La collaborazione prevede investimenti congiunti e sviluppo di nuove tecnologie per garantire una fornitura stabile e sicura del materiale. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale datato 27 maggio 2026.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE BURLINGTON, Mass. and BELOIT, Wis., May 27, 2026 PRNewswire — QSA Global, Inc., a global leader in specialized radioactive source manufacturing and medical radiochemical services, and NorthStar Medical Radioisotopes, LLC (NorthStar), a leading radiopharmaceutical company, today announced the execution of a multi-year strategic services agreement. This partnership is designed to solidify the supply chain for radium-226 (Ra-226) targets, the starting material for Actinium-225 (Ac-225) production, and further supports NorthStar’s commercial-scale production of no carrier added (n.c.a.) Ac-225 used in next-generation Targeted Alpha Therapies (TAT). 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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