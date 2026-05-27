northstar and qsa global announce multi year strategic partnership to strengthen actinium 225 supply chain for targeted alpha therapies

Notizia in breve

NorthStar e QSA Global hanno annunciato una partnership strategica pluriennale per rafforzare la catena di approvvigionamento dell’actinio-225, un isotopo utilizzato nelle terapie mirate con alfa. La collaborazione prevede investimenti congiunti e sviluppo di nuove tecnologie per garantire una fornitura stabile e sicura del materiale. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale datato 27 maggio 2026.