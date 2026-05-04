Global Summit Logistics & Supply Chain 2026 | l’hub B2B che trasforma i contatti in opportunità di business

Il 20 e 21 maggio 2026 si svolge a Pacengo di Lazise la 32ª edizione del Global Summit Logistics & Supply Chain, un evento dedicato alla logistica e alla gestione delle catene di fornitura. La manifestazione si tiene presso il Centro Congressi Hotel Parchi del Garda e riunisce professionisti e aziende che operano nel settore, offrendo un’opportunità di incontri tra operatori B2B italiani e internazionali.

Il 20 e 21 maggio 2026, Pacengo di Lazise diventa la capitale italiana della logistica. Al Centro Congressi Hotel Parchi del Garda si tiene la 32ª edizione del Global Summit Logistics & Supply Chain, l’appuntamento B2B di riferimento per chi governa le catene di fornitura di grandi e medie imprese. Con un parterre espositivo già esaurito e oltre 60 aziende leader pronte a presentare le proprie soluzioni, l’evento si conferma come un hub strategico dove il business accade davvero. Global Summit, business matching su misura. Lo scopo del Global Summit è quello di proporre il modello di business matching one2one. I meeting vengono pianificati in anticipo, incrociando i bisogni dichiarati dai manager “end user” (Direttore Logistica, Operations Manager, Supply Chain Manager) con le competenze e le soluzioni presentate dagli espositori.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Global Summit Logistics & Supply Chain 2026: l’hub B2B che trasforma i contatti in opportunità di business Notizie correlate Contship Logistics Forum 2026: Supply chain tra innovazione e nuove tensioni globali. Cresce l'uso dell'Intelligenza Artificiale, intermodalità ancora una sfidaMilano, 25 marzo 2026 – Contship Italia e SRM, centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, presentano l'ottava edizione della Survey “Corridoi... Leggi anche: Tenaxia: soluzioni B2B per l’ingrosso abbigliamento che trasformano il tuo business