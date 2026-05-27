Stefano Zenni, musicologo jazz, ha ricordato Sonny Rollins, scomparso all’età di 95 anni, poche ore dopo il centenario di Miles Davis. Rollins è stato un sassofonista considerato un’icona del jazz, noto per il suo stile di improvvisazione e le sue interpretazioni musicali. La sua morte ha suscitato reazioni nel mondo della musica jazz, che ha perso uno dei suoi protagonisti più influenti.

Stefano Zenni, musicologo jazz, ricorda Sonny Rollins, leggendario sassofonista scomparso a 95 anni e a poche ore dal centenario di Miles Davis. La sua inesauribile fantasia, unita a generose dosi di ironia e sarcasmo, lo ha reso un colosso assoluto dell’arte dell’improvvisazione. Alessio Bertallot racconta l'evoluzione del dj e l'impatto della manipolazione dei dischi sulla cultura del nostro tempo, con un piccolo esempio rivelatore. Prima di regalarci un inedito lasciato in eredità dal grande amico Bosso e un esperimento tra jazz e Michael Jackson. Alberto Gurrisi ci guida alla scoperta dell’organo Hammond, uno strumento che ha fatto la storia, dal rock al jazz. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Non Sparate sul Pianista | Zenni: «Addio Sonny Rollins: genio, ironia e improvvisazione»

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