Durante una trasmissione televisiva, la madre di una vittima ha dichiarato di non essere più sicura che l’uomo condannato per l’omicidio sia l’autore del delitto. In passato, aveva ritenuto l’uomo colpevole, ma ora afferma di non sapere chi abbia realmente ucciso la ragazza. La donna ha parlato senza fare riferimenti specifici a prove o a nuovi elementi emersi nel processo.

“Non posso dire con certezza che a uccidere Chiara sia stato Stasi, prima ne ero convinta ma adesso chi sia l’assassino io non lo so”: con queste parole, la madre di Andrea Sempi o ha spiazzato tutti in diretta tv. Daniela Ferrari ha rilasciato questa inattesa dichiarazione ieri, davanti alle telecamere della “ Vita in Diretta”, il programma condotto da Alberto Matano che ha dedicato uno spazio al delitto di Garlasco. La madre del nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi ha poi tenuto a ribadire l’innocenza del figlio Andrea, accusato dai pm della Procura di Pavia di essere l’assassino della ragazza barbaramente uccisa il 13 agosto del 2007. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non sono più certa che Alberto Stasi sia l’assassino di Chiara”: le parole della mamma di Andrea Sempio a la “Vita in Diretta”

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