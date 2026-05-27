Non solo cibo sano ecco gli elisir di lunga vita che non ti aspetti | parola di neuroscienza

Secondo studi neuroscientifici, oltre a una dieta equilibrata e stili di vita sani, pratiche come l'arte, la contemplazione della bellezza, la preghiera o la meditazione possono contribuire alla longevità. Queste attività sono associate a benefici sul benessere mentale e fisico, influenzando potenzialmente la salute a lungo termine. Non si tratta di alimenti specifici, ma di abitudini che coinvolgono aspetti emotivi e cognitivi.

(Adnkronos) – Stili di vita sani, buona alimentazione, ma anche coltivare l'arte, farsi conquistare dalla bellezza, pregare o, in maniera più generale, meditare. La bellezza e la spiritualità sono a pieno titolo 'elisir di lunga vita', come spiega all'Adnkronos Salute padre Alberto Carrara, neuroscienziato, bioeticista e presidente dell'Istituto internazionale di neurobioetica, promotore del Vatican Longevity. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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4 ingredienti per creare un Elisir di Longevità

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