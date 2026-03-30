La kombucha della Tuscia | quando le foglie d’ulivo diventano elisir di lunga vita

Una bevanda proveniente dall’estero, nota per attraversare secoli e continenti, ha recentemente iniziato a essere prodotta nella regione della Tuscia. Si tratta di una bevanda fermentata a base di tè, nota come kombucha, che ora viene preparata utilizzando anche foglie di ulivo. La produzione locale si inserisce in un settore in crescita, con nuove imprese che si dedicano alla sua realizzazione.

C’è una bevanda che arriva da lontano, attraversa secoli e continenti, e oggi si ritrova inaspettatamente a parlare il linguaggio della Tuscia. È la kombucha, spesso definita ‘ elisir di lunga vita ’, nata oltre 2000 anni fa in Cina e diventata negli ultimi anni una delle bevande più amate da chi cerca alternative naturali, leggere e ricche di fermenti vivi. Ma sul lago di Bolsena succede qualcosa di diverso. Da Pepe Nero Ristòria a Capodimonte, la kombucha cambia identità: niente tè tradizionale, ma una base completamente territoriale. Foglie di olivo e di lampone, finocchietto selvatico, cardamomo. Profumi che raccontano il paesaggio prima ancora del gusto. 🔗 Leggi su Funweek.it

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