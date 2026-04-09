Alla ricerca dell’elisir di lunga vita

Da panorama.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cuore della Sicilia, il piccolo centro di Caltabellotta si distingue per l’alta concentrazione di persone che hanno superato i 90 anni. La località si trova vicino ad Agrigento e, nel corso degli anni, ha attirato l’attenzione di ricercatori e media proprio per la presenza di anziani con una vita particolarmente lunga. I residenti raccontano di abitudini tradizionali e di un ambiente tranquillo che caratterizza la vita nel paese.

Caltabellotta, un paesino siciliano vicino Agrigento, è diventato famoso per la longevità dei suoi abitanti. E per i turisti che vanno a carpire i loro segreti. 🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - Alla ricerca dell’elisir di lunga vita

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TURISMO DELLA LONGEVITA', IN TANTI IN SARDEGNA ALLA RICERCA DELL'ELISIR DI LUNGA VITA

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