Alla ricerca dell’elisir di lunga vita

Nel cuore della Sicilia, il piccolo centro di Caltabellotta si distingue per l’alta concentrazione di persone che hanno superato i 90 anni. La località si trova vicino ad Agrigento e, nel corso degli anni, ha attirato l’attenzione di ricercatori e media proprio per la presenza di anziani con una vita particolarmente lunga. I residenti raccontano di abitudini tradizionali e di un ambiente tranquillo che caratterizza la vita nel paese.

Caltabellotta, un paesino siciliano vicino Agrigento, è diventato famoso per la longevità dei suoi abitanti. E per i turisti che vanno a carpire i loro segreti. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Alla ricerca dell’elisir di lunga vita Bridge e burraco per centenari, le carte come elisir di lunga vitaPerugia, 18 gennaio 2026 – Che l’Umbria fosse terra di longevi lo sapevamo già da tempo. La kombucha della Tuscia: quando le foglie d’ulivo diventano elisir di lunga vitaC’è una bevanda che arriva da lontano, attraversa secoli e continenti, e oggi si ritrova inaspettatamente a parlare il linguaggio della Tuscia. TURISMO DELLA LONGEVITA', IN TANTI IN SARDEGNA ALLA RICERCA DELL'ELISIR DI LUNGA VITA Temi più discussi: 80a Stagione lirica sperimentale. L’elisir d’amore e la Stagione regio; Le Palestre della memoria nella puntata di Elisir, il programma sulla salute di Rai 3; Menopausa tra consapevolezza e prevenzione Irene Cetin ospite a Elisir, Rai 3 | News | Mangiagalli Center; A Elisir si parla di ernia iatale. Immortalità, da Putin a Xi il sogno della super-longevità: la ricerca dell'elisir di lunga vita e il boom di finanziamenti«Gli organi si possono trapiantare di continuo, la gente può ringiovanire, forse addirittura diventare immortale». È il sipario rubato ai Grandi alla parata di Pechino, il dialogo improvviso che i ... ilmessaggero.it Ricerca: «elisir respirà»Abbiamo intervistato l'autore americano Rudy Rucker alla luce della recente uscita in Italia del suo romanzo Freeware, E' stata anche l'occasione per fare il punto sulla sua produzione e su come la ... fantascienza.com Le immagini di disperazione dal cuore di Beirut La ricerca dei sopravvissuti è drammatica: l'attacco israeliano è stato senza precedenti Negli ospedali gira l'appello a donare sangue @nelloscavo x.com AIUTO PER UNA RICERCA SUL MALOCCHIO A MONTE SANT'ANGELO E NEL GARGANO Salve a tutti! Sono uno studente di filologia classica all'Università di Bari e per un'esame ho bisogno di fare una ricerca riguardo alle superstizioni diffuse a Monte San - facebook.com facebook