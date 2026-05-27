Durante un dibattito politico, Mauro Corona ha dichiarato che la sinistra non è credibile, suscitando una reazione di sorpresa da parte di Bianca Berlinguer. La discussione si concentra sulle divisioni all’interno del campo progressista e sulla difficoltà di formare un’alleanza stabile e affidabile dopo le recenti elezioni amministrative.

Nel dibattito politico italiano post-elezioni amministrative, tornano al centro le divisioni del campo progressista e la difficoltà di costruire un’alleanza stabile e credibile. A rilanciare una lettura netta e senza sfumature è stato Mauro Corona, intervenuto nel programma televisivo “È sempre Cartabianca” su Rete 4, con un intervento che ha acceso il confronto politico e mediatico sulla tenuta della sinistra italiana. Le sue parole, pronunciate in diretta televisiva, si inseriscono in un contesto già segnato da riflessioni interne e tensioni dopo gli ultimi risultati elettorali locali, che hanno mostrato un quadro frammentato e privo di una direzione univoca per le forze progressiste. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Non siete credibili”. Mauro Corona così contro la sinistra, Bianca Berlinguer ammutolita

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