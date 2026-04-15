Non lo puoi fare in tv Mauro Corona choc in diretta Bianca Berlinguer esplode

Durante la puntata di oggi, Mauro Corona è apparso in collegamento a È sempre Cartabianca, suscitando reazioni forti in studio. La conduttrice Bianca Berlinguer ha interrotto bruscamente il collegamento, pronunciando la frase “Non lo puoi fare in tv”. Corona ha detto alcune cose durante il collegamento, ma l’intervento è stato interrotto prima che potesse terminare. La scena ha attirato l’attenzione di spettatori e presenti in studio.

Quando c’è Mauro Corona in collegamento a È sempre Cartabianca, lo spettacolo è sempre assicurato. Lo scrittore e opinionista, noto per il suo carattere imprevedibile e per i suoi interventi fuori dagli schemi, continua a essere uno dei protagonisti più discussi del talk condotto da Bianca Berlinguer. Un equilibrio particolare, fatto di botta e risposta e momenti al limite dell’imprevedibile, che nel tempo ha contribuito a mantenere alta l’attenzione del pubblico. >> La notizia choc dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, cosa è successo Non è un caso che la presenza fissa di Mauro Corona abbia accompagnato la trasmissione sia durante gli anni in Rai sia nel passaggio a Rete4, garantendo sempre buoni ascolti e una forte curiosità attorno a ogni sua apparizione.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Notizie correlate Mauro Corona sputa il latte bevuto in diretta a Cartabianca, Berlinguer: “Le sembra una cosa da fare?”Fuoriprogramma in diretta a È sempre Cartabianca: Mauro Corona sputa il latte bevuto al posto del vino “a causa dei dazi di Trump”. Leggi anche: Mauro Corona chiede di intervenire a inizio trasmissione, nuovo scontro con Bianca Berlinguer: «Se c'è la guerra finché non finisce me ne vado»