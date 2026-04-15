Mauro Corona beve latte in diretta gelo in studio | la reazione di Bianca Berlinguer

Durante una trasmissione televisiva, un ospite ha sorpreso gli spettatori bevendo latte in diretta, causando un momento di tensione in studio. La conduttrice ha mostrato visibilmente sorpresa di fronte all’episodio. La scena ha attirato l’attenzione sui social, dove molti utenti hanno commentato l’accaduto. Nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita sull’accaduto, e la trasmissione è proseguita regolarmente dopo il momento di sorpresa.

Mauro Corona riesce sempre a sorprendere il pubblico e questa volta lo ha fatto bevendo latte in diretta. Mauro Corona è sempre pronto ad andare fuori copione e a sorprendere i telespettatori. Questa volta lo ha fatto con un bicchiere di latte in mano e ha lasciato senza parole il pubblico e anche Bianca Berlinguer, nonostante sia abituata ai suoi comportamenti sopra le righe. Mauro Corona si è lasciato andare a un gesto in diretta televisiva che ha scatenato forte stupore e grande sorpresa nel pubblico e nella conduttrice Bianca Berlinguer. L’uomo ha abituato il pubblico a provocazioni e colpi di scena di ogni genere, ma riesce sempre a lasciare tutti a bocca aperta.🔗 Leggi su Novella2000.it

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Bianca Berlinguer

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