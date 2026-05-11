Uscito di casa non si hanno più tracce di lui | partono le ricerche per Enrico

Da domenica pomeriggio non si hanno più notizie di Enrico Guidi, scomparso nella zona di via Cascinetto a Faenza. Le autorità hanno avviato le ricerche, ma al momento non ci sono aggiornamenti sulla sua ubicazione. La famiglia ha segnalato la sua assenza alle forze dell’ordine, che stanno coordinando le verifiche. La scomparsa rimane al momento irrisolta e le ricerche continuano.

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