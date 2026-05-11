Uscito di casa non si hanno più tracce di lui | partono le ricerche per Enrico
Da domenica pomeriggio non si hanno più notizie di Enrico Guidi, scomparso nella zona di via Cascinetto a Faenza. Le autorità hanno avviato le ricerche, ma al momento non ci sono aggiornamenti sulla sua ubicazione. La famiglia ha segnalato la sua assenza alle forze dell’ordine, che stanno coordinando le verifiche. La scomparsa rimane al momento irrisolta e le ricerche continuano.
Di lui non si hanno più notizie da ormai 24 ore. Partono le ricerche per Enrico Guidi, scomparso da domenica pomeriggio da Faenza, zona via Cascinetto. La famiglia dell'uomo dirama un appello per ritrovarlo. Enrico ha 59 anni, capelli brizzolati, alto circa 1.70-1.75, robusto, pesa circa 120.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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