Non si hanno più notizie di Angela | scomparsa da più di una settimana ricerche in corso

A Licola, frazione di Giugliano, da oltre una settimana non si hanno più notizie di Angela Esposito, scomparsa improvvisamente. Le autorità stanno conducendo ricerche per ritrovare la donna, mentre familiari e amici si sono mobilitati per cercarla. La scomparsa ha generato preoccupazione tra i residenti della zona, che attendono aggiornamenti dalle forze dell’ordine. Le indagini continuano per chiarire le circostanze della scomparsa.

Sono ore di apprensione a Licola, frazione di Giugliano, per la scomparsa della signora Angela Esposito. Angela, 52 anni, vive da sola a Licola Mare. Secondo le testimonianze, trascorre molto tempo fuori casa e in paese la conoscono tutti. La signora Angela ha 52 anni, una corporatura robusta. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Angela Avoni scomparsa a Bologna, si è allontanata da Villa Laura: ricerche in corsoBologna, 26 febbraio 2026 – Una signora di 86 anni, Angela Avoni, si è allontanata ieri a pranzo da Villa Laura in Via Emilia Levante e da quel...

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Elena Rebeca Burcioiu scomparsa a 21 anni nel Foggiano: dal 2 marzo nessuna notiziaContinuano le ricerche di Elena Rebeca Burcioiu, la ragazza di 21 anni di origine romena di cui non si hanno più notizie da lunedì 2 marzo, quando nel tardo pomeriggio una sua connazionale ne ha ... bari.repubblica.it

Trapani, al Complesso di San Domenico la mostra antologica di Angela Trapani #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

"Il 9 aprile, compleanno di Angela, facemmo venire a casa nove bonzi che, tenendo in mano il capo di un lunghissimo filo bianco steso da uno di loro attorno alla casa e allo stagno, cantarono delle belle litanie." Tiziano Terzani Un indovino mi disse @diconod x.com