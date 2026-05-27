Non si appropriò dello stipendio di un disabile | cancellata condanna a 2 anni

La corte d'appello di Palermo ha assolto una donna dall'accusa di circonvenzione di incapaci, cancellando la condanna a due anni. La decisione si basa sulla motivazione che il fatto non sussiste. La sentenza di primo grado era stata riformata, e il reato non è stato riconosciuto in secondo grado. La donna non dovrà scontare la pena e il procedimento si conclude senza condanna.

Una condanna a 2 anni cancellata in appello con formula piena: "perché il fatto non sussiste". La corte d'appello di Palermo ha assolto una donna dall'accusa di circonvenzione di persone incapaci, ribaltando la sentenza di primo grado.L'imputata era accusata di essersi appropriata, insieme al. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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