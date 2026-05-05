Si schianta contro una cancellata in strada Cornocchio | donna di 54 anni grave al Maggiore

Martedì 5 maggio, poco prima delle 15, un'auto ha urtato una cancellata lungo strada Cornocchio, all'altezza dell'incrocio con strada Baganzola a Parma. L'incidente ha coinvolto una donna di 54 anni che, trasportata in condizioni gravi all'ospedale Maggiore, si trova attualmente sotto cure intensive. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e la gestione della scena.

Pochi minuti prima delle ore 15 di martedì 5 maggio si è verificato un grave incidente stradale, in corrispondenza dell'incrocio tra strada Cornocchio e strada Baganzola a Parma. Per cause in corso di accertamento un'auto, condotta da una donna di 54 anni, è finita contro una cancellata.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Esce di strada con il suv e si schianta contro un albero, morta una donna di 50 anniL'Abruzzo piange un'altra vittima della strada dopo che nella tarda serata di martedì 17 febbraio una donna di 50 anni ha perso la vita a Sant'Egidio... Si schianta contro un'auto a Varano, motociclista sbalzato per metri: grave in elisoccorso al MaggioreNel pomeriggio di sabato 2 maggio si è verificato un grave incidente stradale lungo strada del Boccolo, nel comune di Varano dè Melegari.