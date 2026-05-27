Una donna è stata trovata morta nella sua cabina a bordo della nave da crociera Michelangelo. L'equipaggio ha scoperto il corpo al mattino, senza segni evidenti di violenza. La nave si trovava in navigazione nel fiume e la vittima non si è presentata a fare colazione. Le autorità sono state allertate e hanno avviato le indagini per chiarire le cause del decesso. La nave è stata fermata in porto per ulteriori verifiche.

VENEZIA - Una crocerista è stata trovata morta a bordo della nave fluviale Michelangelo della compagnia CroisiEurope. La donna, di 72 anni, non era scesa a fare colazione. Un'assenza che aveva fatto insospettire l'equipaggio che ha bussato alla porta della sua camera senza però ricevere risposta e, una volta aperta, l'hanno trovata a terra senza sensi. La signora, di nazionalità francese, era deceduta, come è emerso dal controllo successivo, senza avere il tempo di chiedere aiuto o dare l'allarme. Viste le circostanze della sua morte, la nave da crociera attraccata al molo di San Basilio, nel Canale della Giudecca, ha dovuto gestire i passeggeri per tutto il tempo necessario ai rilievi delle forze dell'ordine e agli accertamenti del medico legale. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Non scende a fare colazione, l'equipaggio della nave da crociera la trova morta nella sua stanza

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