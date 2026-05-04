Epidemia di hantavirus su una nave da crociera | gravi altri due membri dell'equipaggio e un passeggero inglese

Su una nave da crociera si è registrata un'epidemia di hantavirus che ha coinvolto diversi membri dell'equipaggio e un passeggero inglese. Oltre ai tre turisti olandesi deceduti, un uomo di 69 anni britannico si trova in terapia intensiva a Johannesburg, mentre altri due membri dell'equipaggio sono in condizioni critiche a bordo della nave. La situazione rimane sotto monitoraggio mentre le autorità indagano sulle cause dell'infezione.

Oltre ai tre turisti olandesi morti dopo aver contratto il virus, un uomo britannico di 69 anni è ricoverato in terapia intensiva a Johannesburg e due membri dell'equipaggio restano in gravi condizioni a bordo.🔗 Leggi su Fanpage.it

Tre morti su una nave da crociera per sospetta epidemia: un caso di hantavirus al largo di CapoVerde

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