Una coppia deceduta a bordo di una nave da crociera nell’Atlantico ha contratto un hantavirus. I due avevano viaggiato tra Cile, Uruguay e Argentina prima di ammalarsi. Le autorità argentine stanno indagando per verificare se il virus sia stato trasmesso nel loro paese, considerando che le analisi sono in corso e che si cerca di risalire alle origini dell’infezione. La nave, la Mv Hondius, è stata coinvolta in questa vicenda.

Funzionari ed esperti in Argentina si stanno adoperando per stabilire se il loro Paese sia la fonte di una letale epidemia di hantavirus che ha colpito una nave da crociera Mv Hondius nell’Atlantico. L’emergenza sanitaria a bordo della nave ormeggiata in mezzo all’oceano si verifica mentre l’Argentina sta assistendo a un’impennata di casi di hantavirus che molti ricercatori locali nel campo della sanità pubblica attribuiscono agli effetti, recentemente accelerati, dei cambiamenti climatici. L’Argentina, da dove è partita la crociera per l’Antartide, è costantemente classificata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come il paese con la più alta incidenza di questa rara malattia trasmessa dai roditori in America Latina.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La coppia morta da hantavirus sulla nave da crociera, aveva viaggiato tra Cile, Uruguay e Argentina

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