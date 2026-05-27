Chi guida un’auto con cambio automatico rischia di perdere la patente se non rispetta le nuove norme. La legge prevede sanzioni per chi utilizza il cellulare mentre guida, anche in presenza di sistemi di assistenza alla guida, e per chi non mantiene una distanza di sicurezza adeguata. Le verifiche vengono effettuate attraverso controlli elettronici e pattuglie sulle strade. La multa può arrivare fino a diverse centinaia di euro.

Le auto con cambio automatico stanno diventando sempre più diffuse sulle strade italiane. Tra vetture ibride, elettriche e nuovi modelli di ultima generazione, molti automobilisti scelgono una guida considerata più semplice e pratica, soprattutto nel traffico cittadino. Di conseguenza cresce anche il numero di persone che decidono di sostenere l’esame pratico della patente direttamente con un’auto automatica. Una scelta che per molti rappresenta un vantaggio, ma che nasconde una limitazione spesso sottovalutata e che potrebbe trasformarsi in un problema al momento meno previsto. Molti scoprono questa regola soltanto dopo aver ottenuto la patente, quando magari si trovano a dover guidare un’auto diversa da quella usata abitualmente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Non potrete più guidare così”. Patente, massima attenzione: cosa si rischia

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NUOVE NORME PER LA PATENTE DI GUIDA 2026: Cosa cambierà a partire da maggio | ATTENZIONE OVER 65!

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