L’Università di Genova ha riattivato i profili online di due ricercatori deceduti nelle Maldive, annunciando che si tratta di un lutto, non di indifferenza. Le indagini sulla loro morte proseguono, senza ulteriori dettagli pubblicati. Dopo giorni di silenzio, il Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita ha deciso di condividere informazioni sui percorsi scientifici e umani delle vittime, evidenziando il loro ruolo all’interno dell’ateneo.

Dopo giorni di silenzio, il Distav – il Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita dell’ Università di Genova – sceglie di parlare pubblicamente e di farlo ripartendo dai volti, dai percorsi scientifici e umani delle vittime della tragedia delle Maldive. Sul sito del dipartimento – dopo giorni di polemiche per l’inopportunità dell’eliminazione – sono stati riattivati i curricula e i link alle pubblicazioni scientifiche di Monica Montefalcone e Muriel Oddenino, la docente e l’assegnista di ricerca morte il 14 maggio durante un’immersione subacquea insieme a Giorgia Sommacal, Federico Gualtieri e Gianluca Benedetti. Accanto ai profili accademici, il Distav ha pubblicato un lungo messaggio di cordoglio rivolto alle famiglie delle vittime. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non indifferenza, ma lutto”, l’Università di Genova riattiva i profili online di Montefalcone e Oddenino. Proseguono le indagini sui sub morti alle Maldive

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