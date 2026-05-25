Due sub sono morti alle Maldive e l’Università di Genova ha rimosso i profili di due ricercatori, uno di Montefalcone e uno di Oddenino, sui propri canali ufficiali. La rimozione avviene attraverso una “procedura amministrativa ordinaria”, secondo quanto comunicato dall’ateneo. Nessuna indicazione sulle cause o sulla durata di questa procedura. La decisione non è collegata alle vicende delle morti alle Maldive, afferma l’università.

“Una procedura amministrativa ordinariamente applicata”. L’ Università di Genova smentisce così la notizia secondo cui l’ateneo avrebbe cancellato dal proprio sito i profili di due dei sub italiani morti alle Maldive, quelli della professoressa Monica Montefalcone e dell’assegnista di ricerca Muriel Oddenino. “È errato affermare che l’Università degli Studi Genova abbia provveduto alla cancellazione di informazioni relative al curriculum o al profilo della professoressa Montefalcone e della dottoressa Oddenino”, afferma in una nota l’ateneo. Nel frattempo, emergono nuovi elementi sul lavoro scientifico condotto per anni da Montefalcone alle Maldive. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sub morti alle Maldive, UniGe rimuove i profili di Montefalcone e Oddenino: “Procedura amministrativa ordinaria”

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Sub morti alle Maldive, lUniversità di Genova rimuove anche il profilo della ricercatrice Oddenino

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Sul sito dell’Università di Genova spariti i profili di Montefalcone e Oddenino, morte alle Maldive. La spiegazione dell’ateneoSul sito dell’Università di Genova sono stati rimossi i profili dei professori deceduti alle Maldive.

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