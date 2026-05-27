Non ho notizie di mio figlio da quattro mesi | la battaglia legale di Fabrizio
Da quattro mesi, un uomo non ha notizie del proprio figlio, in un procedimento legale iniziato cinque anni fa. La vicenda riguarda la richiesta di potere vedere il bambino, senza riuscire a ottenere un incontro. La situazione si è protratta nel tempo, con continui passaggi giudiziari. L’uomo ha dichiarato di non avere più contatti con il figlio da diversi mesi. La causa è ancora in corso presso le autorità competenti.
Un incubo che dura da cinque anni. È quello che sta vivendo Fabrizio Barretta, di Quarto, in provincia di Napoli, per rivedere suo figlio. Racconta tutto in questa video-intervista che pubblichiamo. “Ad agosto compirà sette anni, ma da febbraio non ho più sue notizie e la preoccupazione cresce. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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