TREVISO - «Non mi arrenderò mai finché mio figlio non avrà giustizia». Abita in centro a Treviso da un anno la signora Angela Gentile, madre del giovane dottor Attilio Manca trovato morto il 12 febbraio 2004 a Viterbo in circostanze sospette. Si è trasferita in Veneto perché il figlio Gianluca, anche lui residente nell’hinterland trevigiano, lavora come funzionario per la Corte d’appello di Venezia. Angela ha voluto essere presente al momento della giornata del ricordo delle vittime delle mafie, sabato in piazza Santa Maria dei Battuti. Mafie, anziché mafia al singolare, perché è stato accertato come le organizzazioni criminali sappiano ramificarsi e nascondersi in ogni settore. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - «Mio figlio ucciso da Cosa Nostra: voglio giustizia». La battaglia di Angela Manca, mamma del medico che segnalò il boss Provenzano

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